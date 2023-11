Fratelli d'Italia in piazza per far conoscere il programma del governo Meloni

Abbiamo registrato tanto entusiasmo e tanta voglia di essere parte attiva e integrante di Fratelli d'Italia ha dichiarato il commissario cittadino Michele Picaro.Ulteriori nuove adesioni con simpatizzanti, che hanno ritirato l'opuscolo di Giorgia Meloni "Italia Vincente". Per questo desideriamo esprimere il nostro ringraziamento a tutti e a Corato per l'accoglienza e il sostegno che ci riservano in ogni occasione.I prossimi appuntamenti saranno:11 novembre 2023 dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in Via Prenestina (mercato settimanale)12 novembre 2023 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in Piazza Sedile.