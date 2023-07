FdI Corato: “Il bilancio di previsione del centrosinistra è asfittico e privo di prospettive”

"La lettura del bilancio di previsione 2023/2025 del Comune di Corato, predisposto senza alcun tipo di coinvolgimento dei cittadini, conferma lamancanza di una visione strategica e programmatica per la città da parte dell'amministrazione comunale di centrosinistra". Lo afferma, a nome ditutti i componenti del circolo cittadino di Fratelli d'Italia, il commissario Michele Picaro che spiega: "L'aumento delle entrate fiscali etributarie previste da questo nuovo bilancio va a pesare sulle tasche dei cittadini in una fase economica difficile. Ancora una volta si chiedonosacrifici al ceto medio e al mondo produttivo, senza dare in cambio servizi di qualità accettabile. Nel Piano triennale delle opere pubbliche, che prevede investimenti di quasi 120 milioni, lo spazio destinato alle infrastrutture produttive pesa appena 4.900.000 euro nel triennio e solo 400 mila euro sono destinati alla manutenzione stradale.Per quel che concerne le opere pubbliche destinate alla istruzione si perde tracciadella costruzione della nuova sede della scuola media Giovanni XXIII, nonostante ci sia un progetto approvato in fase esecutiva e finanziato con 6.500.000 euro su cui il Comune di Corato continua a pagare un mutuo.L'assenza di una idea strategica e di sviluppo della città – prosegue Picaro - si rileva anche dalla mancata previsione di approvazione del Piano urbanistico generale e del Piano della mobilità urbana che sono stati lasciati in fase avanzata di approvazione dalla precedente amministrazione di centrodestra e che sono stati dimenticati in qualche cassetto da questaamministrazione. Il nuovo Pug permetterebbe l'individuazione di aree di sviluppo industriale e la possibilità di ampliamento degli attualiinsediamenti produttivi della città. Ciò produrrebbe sviluppo e occupazione, concetti totalmente avulsi dalla mentalità di questaamministrazione. Il Piano della mobilità urbana, se approvato tempestivamente, permetterebbe alla città di Corato di accedere a finanziamenti pubblici, sia regionali che statali. Si rileva inoltre la riduzione della spesa corrente per il personale, nel biennio 24-25, nella misura di ben 700.000 euro per anno, nonostante le gravi carenze di organico che attualmente investono il Comune. C'è bisogno di personale tecnico, amministrativo e di addetti alla sicurezza e invece ci si ritrova di fronte ad una incredibile riduzione della spesa per le assunzioni diquesto personale.Di fronte a questo piano di decrescita infelice, ilcircolo cittadino di Fratelli d'Italia Corato esprime la più ferma disapprovazione verso un bilancio di previsione frutto di una visione asfittica e priva di ogni prospettiva", conclude Picaro.