"Fratelli d'Italia torna a far sentire forte la voce della destra!" Il comunicato del partito

La sezione di Corato di Fratelli d'Italia si espone in un comunicato ufficiale, in cui sottolinea il ritorno di una destra pronta di nuovo a fare la "voce grossa e non risparmia un attacco frontale all'attuale amministrazione. Questo il comunicato completo:"Fratelli D'Italia, torna a far sentire forte la voce della Destra, con l'inaugurazione della nuova sede in Via Matteo Renato Imbriani, 44.Questo è il nostro nuovo punto d'ascolto, dove troveranno diritto di cittadinanza, le proposte dei cittadini che si sentono abbandonati da questa amministrazione comunale.Vogliamo focalizzare la vostra attenzione sull'intestazione del partito ad una figura storica della Destra Coratina, quale quella di Luigi Di Gennaro, Sindaco amato, rispettato e tutt'ora ricordato con affetto, perché portatore di valori radicati nella nostra comunità.Egli è stato un esempio di amministratore onesto, oculato e preparato, secondo una tradizione di partito che insegna i rudimenti dell'amministrare una comunità a fronte, purtroppo, del decadimento degli attuali amministratori improvvisati , impreparati ed inesperti.E lo vediamo.Vorremmo portare l'attenzione sui diritti fondamentali della persona e del cittadino, che sono al centro dello Statuto del nostro partito e che rappresentano le linee guida di ogni buon amministratore.Diritto alla partecipazione alla vita politica in modo paritario per tutti; il merito e la competenza già citate; Il diritto alla sicurezza; Il diritto all'assistenza sanitaria; la tutela della famiglia e delle identità locali; il diritto allo studio (pensiamo allo stato delle strutture scolastiche); il diritto allo sport (vediamo il degrado delle nostre strutture sportive); il diritto ad usufruire del patrimonio artistico e culturale come identità e memoria storica comune; il diritto ad un fisco giusto (pensiamo al continuo aumento delle tasse locali Tari, Imu e addizionali Irpef, in controtendenza all'orientamento di Governo, che di buona lena, ha avviato il percorso di Semplificazione e riduzione delle imposte con accorpamento e riduzione del numero delle aliquote, Flax Tax.)Il tutti in una cornice di doveri da rispettare e far rispettare. Tutti coloro che credono in questi valori, sono in Fratelli D'Italia e di Corato".