Fratelli d'Italia tuona: "Questa amministrazione non serve gli interessi dei cittadini"

Questa amministrazione di sinistra è la lampante dimostrazione di una politica che non serve gli interessi dei cittadini. Peccato per le promesse tradite. La maggioranza di sinistra, senza cuore e senza anima, si sgretola e si sbriciola in un drammatico consiglio comunale, dove viene umiliato il principio di verità ,viene disattesa la norma urbanistica e tradito l'interesse pubblico.Niente male per chi si è proclamato paladino di giustizia, vero, Sindaco De Benedittis? In base a quale principio di verità, di interesse pubblico e di giustizia, si consente di non cedere al comune quasi 2000 m², destinati a servizi pubblici, facendoli monetizzare ad un prezzo di circa un terzo rispetto al valore di mercato? In base a quale principio di uguaglianza ed imparzialità si chiede ad alcuni cittadini di rispettare le regole, mentre ad altri si consente di eluderle? Vogliamo, al contrario, che tutti i cittadini possano avere gli stessi diritti e parità di trattamento.Mentre si stanno sospendendo in modo illegittimo le CILA da un versante,si sta consentendo dall'altro, la cementificazione del territorio a scapito dei servizi pubblici. Fratelli d'Italia lavorerà sempre per una amministrazione che agevola il lavoro e la impresa, nel rispetto delle regole e dei diritti di tutti!