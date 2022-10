Un'altra notte contrassegnata dal fuoco per le strade di Corato. Questa volta, intorno alle ore 2:30 di mercoledì 26 ottobre, è finita in fiamme una Hyundai Tucson. Fa scalpore il punto della città in cui è avvenuto l'incendio, quasi sicuramente di natura dolosa: corso Cavour, a pochi passi dall'ingresso della stazione dei Carabinieri.I vigili del fuoco del distaccamento coratino sono intervenuti per spegnere il rogo. Non si segnalano danni ad altri mezzi.La criminalità organizzata pare decisamente intenzionata ad alzare il tiro e non è da escludere che l'episodio possa costituire un chiaro avvertimento in tal senso, considerato il luogo in cui si è verificato.