Auto rubata a Corato ritrovata in un fondo agricolo di Ruvo

Le Guardie campestri di Ruvo di Puglia hanno ritrovato nella tarda mattinata di martedì 22 marzo, in via Vecchia Corato sezione Belluogo, una Fiat Panda risultata rubata a Corato.Gli agenti, in servizio per la prevenzione e repressione reati, hanno notato la presenza del mezzo all'interno di un fondo. Immediata la comunicazione della targa al Comando dei Carabinieri della Stazione di Ruvo, i quali, dopo aver constatato essere l'auto oggetto di furto, sono giunti immediatamente sul posto per i rilievi del caso. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.