Una Dacia e una Peugeot rubate a Corato, rinvenute nelle campagne andriesi

Le campagne di Andria (e non solo) continuano a riservare soprese. Un vero e proprio bazar di auto rubate di tutti i tipi e datazioni, abbandonate dopo che i malviventi, organizzati in vere e proprie squadre, distinte ed autonome, provenienti anche dai Comuni limitrofi, hanno provveduto a razziare pezzi di motore o di carrozzeria.Per fortuna, molto spesso le Forze dell'ordine, pur a fronte dell'esiguo numero di personale presente sul territorio e la vastità del territorio da controllare, riescono a fermare questo tipo di odioso reato predatorio, riuscendo a recuperare i veicoli, anche dopo essere stati sottratti ai legittimi proprietari.Gli ultimi rinvenimenti dei Carabinieri della Compagnia di Andria, che ricordiamo dedicano risorse e personale al pattugliamento del vasto agro di Andria, tra i più estesi del sud Italia ha portato alla scoperta in contrada Abbondanza di una Peugeot 3008 sottratta a Corato. Come di Corato è la Dacia Sandero, anch'essa ritrovata ad Abbondanza, celata tra una fitta vegetazione, mentre di Barletta un grosso escavatore modello JCB ritrovato in contrada Code di Volpe.Appartenenti invece a cittadini residenti ad Andria una Lancia Y ritrovata nei pressi del canale Ciappetta/Camaggio, un'Alfa Romeo Giulietta in contrada Zagaria, mentre nel centro abitato e precisamente in via Cadorna una Ford Focus mentre in via Tenente Domenico Falco una Ford Fusion.Tutte le auto, dopo le formalità esperite dai militari del nucleo radiomobile dei Carabinieri, sono state restituite si legittimi proprietari.