Carrello appendice rubato ad Andria ritrovato nelle campagne coratine

La Polizia di Stato indaga per ricostruire l'accaduto

Il ritrovamento è stato segnalato dalle Guardie campestri di Corato. Un carrello appendice, risultato rubato, è stato rinvenuto giovedì nell'agro coratino, in zona Posta di mezzo.Gli agenti della, prontamente informati, sono riusciti a risalire al legittimo proprietario, residente a Trani. Il furto sarebbe avvenuto nelle campagne andriesi dove l'uomo ha alcuni appezzamenti di terra. Le indagini sono state avviate con l'obiettivo di ricostruire per filo e per segno l'accaduto. L'ennesimo reato predatorio compiuto ai danni degli operatori agricoli evidenzia la necessità di un potenziamento dei controlli nelle campagne, anche attraverso l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.