Metronotte Ruvo sventa il furto di un'auto sulla strada verso Corato

Gli agenti della Metronotte di Ruvo di Puglia hanno sventato il furto di un'auto sulla strada vecchia tra il territorio ruvese e quello di Corato. Una pattuglia delle guardie particolari giurate si è imbattuta, nella serata di martedì in due veicoli, uno dei quali spinto dall'altro secondo il classico schema dei furti di autovetture. La presenza del mezzo di servizio della vigilanza ha indotto i ladri ad abbandonare l'oggetto del furto, una Seat, per dileguarsi rapidamente a bordo della seconda auto. Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri per i rilievi del caso.Poche sere prima, inoltre, le guardei erano intervenute per impedire il furto ai danni di un'impresa edile di Ruvo di Puglia. Nel mirino dei malviventi, lesti nel sabotare il sistema d'allarme interno all'opicio, erano finite le impalcature in alluminio, introvabili in questo periodo. La solerzia e la professionalità della Metronotte Ruvo ha consentito di scoprire l'intento dei ladri e avvertire i militari dell'Arma.