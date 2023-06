Tre auto rubate a Corato ritrovate cannibalizzate in territorio andriese

La triste piaga dei furti d'auto continua a falcidiare il territorio del nord barese. Ne sanno qualcosa i Carabinieri della Compagnia di Andria, in particolare i militari del Nucleo Radiomobile, che nella certosina attività di controllo del territorio, oltre ad assicurare alla giustizia componenti di vere e proprie squadre dedite ai reati predatori, non solo di Andria, rinvengono le auto sottratte o quello che ne rimane, restituendole ai legittimi proprietari.L'ultimo resoconto è di appena 48ore fa ed è alquanto significativo di come il mercato nero parallelo dei pezzi di ricambi, sempre fiorente, scelga il più possibile auto di recentissima costruzione, per far fronte alle richieste che provengono da officine e carrozzieri senza scrupoli.In contrada Lama di Carro sono state rinvenute scocche di bene tre autovetture, completamente cannibalizzate, sottratte giorni addietro a Corato, ovvero una Bmw X1, una Ford Puma ed una VW T-Roc.Ma anche la città di Andria fa le spese di questa attività fraudolente ma alquanto remunerativa: un autofurgone Fiat Doblò, di una impresa cittadina, anch'esso di recentissima costruzione, è stato rinvenuto in contrada Monachelle, questa colta quasi integro, probabilmente servito per mettere a segno qualche imprsa delittuosa, cui i Carabinieri stanno cercando di far luce.