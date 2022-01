Sventato furto di olive dalle Guardie Campestri

Si erano organizzati di tutto punto, con panni e verghe, per raccogliere le olive in un terreno però che non era di loro proprietà. In altri termini, stavano rubando le olive da un fondo agricolo in contrada Capitolo, ma le Guardie Campestri di Corato hanno mandato all'aria i loro piani.I vigilanti si sono accorti che qualcosa stava accadendo in quel fondo. Movimenti insoliti in un orario particolare che non sono passati inosservati alla pattuglia che ha richiesto l'intervento dei colleghi.I ladri, probabilmente tre persone, però si sono accorti di essere stati sorpresi e si sono dileguati abbandonando sul posto tutti gli arnesi.La refurtiva è stata consegnata agli aventi diritto.