Auto travolge palo dell'illuminazione dinanzi al Comune

Chi percorre le vie del centro di buon mattino, stamane si è ritrovato dinanzi ad una brutta scena: una delle lanterne ornamentali collocate in piazza Cesare Battisti era a terra, distrutta. Abbattuta all'alba verosimilmente da una automobile.Non è chiara la dinamica dell'accaduto che ha provocato gravi danni a quel palo in robusto ferro ancorato a pochi passi da Palazzo di Città.La zona è piena di telecamere i cui filmati potranno essere utili a capire in che modo possa essere stato provocato quel danno.