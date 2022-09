18 foto Avis Music Night

Venerdì 9 settembre si è svolta la terza edizione dell'Avis Music Night, evento promosso dalla sezione coratina dell'associazione volontari italiani del sangue con il patrocinio del Comune di Corato.«La musica e l'arte in generale sono un dono importante ma anche donare è un'arte da celebrare ogni giorno. Con "Avis Music Night" abbiamo voluto avvicinare i giovani, con un linguaggio familiare, al nostro intento: far sì che il sangue non sia più un'emergenza» è quanto sostenuto dagli organizzatori ed in particolare dalNel corso della serata in piazza Di Vagno è stato allestito uno, dove le volontarie e i volontari avisini hanno fornito indicazioni in merito alla donazione di sangue e plasma agli avventori della piazza distribuendo depliant informativi. L'occasione è stata utile per tanti, che hanno così potuto prenotare la loro prima donazione. L'obiettivo era creare un momento di convivialità ed aggregazione, interagendo con i cittadini.Sul palco si sono susseguiti alcuni gruppi:, gruppo di nuova formazione ma con una grandissima passione per la musica (Sonia Sergio alla voce e Francesco D'Oria alla chitarra acustica);, scuola di canto fondata dal maestro Gianni Mazzone (componenti: Naomi Pistillo, Gianni Marinelli, Antonietta Pellegrini, Adriana Petrone, Silvia Fracchiolla, Isabella Pellegrini, Luciana Cassano, Alessia De Sario, Sonia Berardi e Paola Facchini);, squadra composta da sei talentuose giovani cantanti (Mariarita D'Onofrio, Raffaella Soldano, Valeria Di Gioia, Vanessa Nichilo, Laura Lamarca ed Elisa Bonomo), vincitrici di concorsi nazionali ed internazionali, coordinata durante la serata dalla voce narrante di Juanita Loiodice e diretta dal maestro, laureata in canto lirico, regista e fondatrice dell'associazione musicale Raffaele Miglietta, che dal 2020 collabora con la Redtomato Production;, progetto musicale nato a Bari (Luigi Pascuccio alla batteria, Francesco Schiavone al basso, Walter Antonio Lanotte alla chitarra elettrica, Martina Farinola alla voce); "Louisiana Gamblers", complesso che spazia dal funk al rhythm and blues formato da Vito Schiuma (piano e voce), Giorgio Rutigliano (basso) e Giancarlo Livrieri (batteria).Gli interventi musicali sono stati intervallati da alcuni intermezzi divulgativi, con i quali si sono volute sviscerare le attività e finalità dell'Avis, dal servizio civile universale al gruppo giovani, dall'identikit del donatore di sangue ad un accorato invito ad essere cittadini attivi impegnandosi nel volontariato.