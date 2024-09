Avis Sport Fest: grande successo per la prima edizione a Corato

15 partite (da 15′) nel calcio e 13 nel volley (al meglio dei 3 set solo dalle semifinali), hanno decretato il team " Zampina FC" come vincitore del torneo di calcio a 7 e della squadra " Gli E-saltanti" per il torneo di pallavolo.



Migliori atleti Simone Lotito per il calcio, Simona De Chirico e Giuliano Vangi per la pallavolo.

Il sottofondo musicale è stato curato dal Dj Alessandro Adduci."Un torneo che ha soprattutto uno scopo divulgativo su quelli che sono i nostri obiettivi per cercare di sensibilizzare la popolazione a donare sangue e plasma, in un momento storico in cui l'emergenza sangue sembra non accenna a cessare nonostante l'avvicinarsi della fine della stagione estiva. I giovani rappresentano l'innovazione delle idee e sono il motore per nuove valide iniziative", queste le parole del Presidente Giuseppe Ferrara.