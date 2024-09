Da domani a Corato ci sarà l'Avis sport fest

AVIS Sport Fest è l'evento che Avis Corato ha organizzato, dedicandolo ai giovani che saranno coinvolti in un momento di aggregazione sociale, in cui il piacere dello stare insieme e lo sport saranno i protagonisti.Il programma prevede tornei di calcio a 5 femminile, di calcio a 7 maschile, di pallavolo misto e una dimostrazione di frisbee; la manifestazione sarà allietata da musica e dj-set a cura di Deeza e Ale Adducie sarà presente un gazebo informativo dove i volontari Avis saranno ben lieti di informare sulla donazione di sangue e plasma quanti ne siano interessati.La promozione dei sani stili di vita rientra tra le buone pratiche che AVIS da sempre sostiene e che contraddistinguono i donatori di sangue e plasma. Con Avis Sport Fest, Avis Corato vuole contribuire asensibilizzare i più giovani alla donazione, ancor più in queste settimane estive in cui insiste in tutta la Puglia la grave emergenza sangue.L'evento si svolgerà in data 7 Settembre presso la Polisportiva San Gerardo di Corato, dalle 18 fino a mezzanotte.I migliori giocatori di ogni sport e la squadra vincitrice verranno premiati con una medaglia e tutti i partecipanti verranno omaggiati con un pacco gara (gadget e medaglia celebrativa).Tale manifestazione sportiva consolida la presenza attiva di Avis Corato sul territorio, anche grazie alla collaborazione con la Polisportiva San Gerardo, la ditta 50MILA Eventi e il SER Corato, quest'ultimoimpegnato a garantire l'assistenza sanitaria.I volontari di Avis Corato vi aspettano per tifare tutti insieme e sostenere i giovani atleti che gareggeranno nei vari tornei.