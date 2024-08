Emergenza sangue, l'appello di Avis Corato: «Donare fa la differenza»

«Come ogni estate, il numero di donazioni di sangue e plasma tende a diminuire, provocando una vera e propria emergenza sanitaria per la conseguente ridotta e scarsa disponibilità di sacche di emocomponenti».Così inizia la nota stampa diramata dalla sezione Avis di Corato.«Ciò porta inesorabilmente al rischio del blocco degli interventi programmati e a innumerevoli difficoltà nel poter garantire sempre e comunque una sacca di sangue a chi ne ha bisogno, come pazienti talassemici ed oncologici. A questo si aggiunge che anche gli incidenti stradali sono molto più frequenti.Siamo orgogliosi della solidarietà che contraddistingue la nostra Città e quotidianamente viviamo l'altruismo delle nostre donatrici e dei nostri donatori, ma è ora necessario rispondere uniti a questo appello.Abbiamo bisogno di tutti voi.Donare fa la differenza nella vita di qualcuno con un gesto semplice, che può avere un impatto enorme.E' prevista una giornata di raccolta sangue straordinaria in autoemoteca davanti alla nostra sede in piazza Vittorio Emanuele IIper la quale è ancora possibile prenotare la propria donazione.Ulteriori date sono consultabili sul nostro sito www.aviscorato.it Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare la nostra sede dal lunedì al venerdì dalle18.00 alle 20.30Chi può, doni il sangue, mentre chi non può farlo, sensibilizzi le persone vicine».