A Corato la prima edizione dell'Avis Sport Fest

L'evento sportivo "" organizzato dall'associazione di volontariatoha lo scopo di sensibilizzare i giovani all'importanza della donazione del sangue, come atto di solidarietà e sensibilità civica. Attraverso un evento ad impostazione ludico-sportivo, l'associazione intende guardare al futuro e fare in modo che i giovani inizino a sentirsi coinvolti nelle attività associative, divenendo attori protagonisti delle varie iniziative, contribuendo in modo fattivo al raggiungimento dell'autosufficienza ematica del nostro territorio.L'evento si svolgerà in datapresso la, dalle ore 18:00 alle ore 24:00. Il programma prevede tornei di calcio a 5 femminile, di calcio a 7 maschile, di pallavolo misto e una dimostrazione di frisbee.I migliori giocatori di ogni sport e la squadra vincitrice verranno premiati con una medaglia e tutti i partecipanti verranno omaggiati con un pacco gara (gadget e medaglia celebrativa). La manifestazione sarà allietata da musica e dj-set a cura di Deeza e Ale Adduci.Saranno allestiti un punto ristoro per i giocatori e un gazebo informativo.Con questa I edizione, l'Avis Corato intende consolidare la sua presenza attiva sul territorio cercando di raggiungere e coinvolgere ragazze e ragazzi di fasce d'età che possano garantire il graduale ricambio generazionale dei donatori e dei volontari.