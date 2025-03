Federico Lotito nuovo presidente Avis Corato

L'AVIS comunale di Corato ha scelto il suo nuovo presidente. Si e' svolta nei giorni scorsi l'assemblea annuale dei soci chiamati ad eleggere la nuova guida dell'associazione coratina.Conclusa la presidenza dell'encomiabile Giuseppe Ferrara .Le norme statutarie, infatti, prevedono che è possibile assumere l'ufficio di presidenza per un massimo di 2 mandati quadriennali consecutivi.Il Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Direttore Sanitario e tutti i soci dell'AVIS comunale Corato sono grati a Giuseppe Ferrrara per lo straordinario impegno profuso a favore dell'associazione, che in questi anni con un notevole incremento del numero di donatori, ha speso gran parte del suo impegno per la formazione di nuove generazioni di avisini,Il nuovo consiglio Direttivo di Avis Corato elettoPresidente Federico LotitoVice Presidente Luigi BruniSegretaria Arianna TestinoTesoriere Adriana TarriconeAddetto Contabile: Salvatore MarconeDirettore Sanitario: Dott. Andrea Fares BucciBuon lavoro alla nuova squadra di consiglieri composta da: Federica Maria Balducci, Antonio Marco De Nitto, Andrea Fares Bucci, Ferrara Giuseppe, Loiodice Felice, Mazzilli Vitantonio, Nocca Tobia, Procacci Luigi, Scaringella Grazia, Tempesta Francesco--