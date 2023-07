Brisighella sotto le stelle edizione 2023

Una visita guidata per scoprire la storia della nostra città, dal Paleolitico ai giorni nostri

La visita organizzata per il 20 Aprile dalle 17:00, in due turni

In un'affollata Piazza Marconi, questa mattina la Befana è giunta in Risciò, scortata da alcuni ciclisti di "Quarat Bike" e "Murgia a Pedali"

Sarà assegnato lunedì in Fiera del Levante

Attualità

Sabato 8 e domenica 9 ottobre appuntamento in piazza Cesare Battisti per la festa della natura in città