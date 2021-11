Brusca impennata dei casi Covid in città: ora sono 63

Una brusca impennata di casi di positività al Covid-19 si è registrata in città negli ultimi giorni.La ASL BA comunica che gli attualmente positivi in città sono 63.Il totale dei positivi registrati dallo scorso dicembre è 2811 di cui i guariti sono 2690 e i deceduti sono 58.Si sono registrati, in 9 giorni, un deceduto e 39 nuovi casi.