La velostazione di Corato premiata al Willis Tower Watson a Bari

Riceviamo e pubblichiamo nota del Partito democratico di Corato:Il 29 ottobre 2023 la Velostazione di Corato è stata insignita del premiospeciale "Willis Tower Watson" nella competizione In architettura Puglia2023 per le sue caratteristiche di sostenibilità, innovazione dell'uso dimateriali riciclabili eco compatibili, che ben si inseriscono nel contestodi riferimento, creatività progettuale in coerenza con le richieste dieco-mobilità (nessun albero della piazza è stato abbattuto, ma si intrecciae armonizza nella struttura dell'edificio).…Chi lo avrebbe mai detto!Dobbiamo ammetterlo: l'arrivo della velostazione di Viale Diaz in città halasciato la maggioranza dei coratini indifferenti, se non ostili. Allorafacciamo un po' di chiarezza.La velostazione è una zona deputata al parcheggio delle biciclette ed èlocalizzata vicino la stazione Bari Nord in modo da poter offrirepossibilità di scambi intermodali per chi utilizza mezzi diversidall'automobile: si potrà arrivare da casa alla stazione in bici, lasciarlain Velostazione e proseguire con il treno. Lasciare l'auto per andare apiedi o su due ruote è molto lontano dalle nostre quotidiane abitudini, manel contempo deve maturare la consapevolezza che dobbiamo modificare lenostre abitudini e stili di vita troppo legati all'uso smodato delleautovetture, per concorrere ad una città più salubre ed ecologicamentesostenibile.La velostazione è stata costruita tramite contributo finanziario a valeresu P.O.R. Puglia 2014-2020 Asse IV "Energia sostenibile e qualità dellavita" azione 4.4 – Interventi per l'aumento della mobilità sostenibilenelle aree urbane e suburbane – In definitiva questo contributo regionaleche attingeva dalla Comunità Europea, poteva essere speso esclusivamenteper interventi sulla mobilità e non per altro ( rIfacimento strade,riduzione tasse sui rifiuti, o affini….)La chiamata che la Regione ha fatto, che l'Italia sostiene e che laComunità Europea ci suggerisce ha come richiesta quella di rafforzare lacoscienza ecologica, la mobilità sostenibile e di conseguenza migliorare iltenore di vita diminuendo gli inconvenienti del traffico edell'inquinamento.E Il Comune di Corato, allora guidato dal Sindaco Mazzilli, ha risposto aquesta chiamata!I cittadini, tuttavia, non sono stati accompagnati alla comprensione diquesta opera che sembra quasi percepita come una provocazione fastidiosa.Altresì non possiamo tacere che i cambiamenti climatici incombono sullavita di ciascuno, e l'atteggiamento miope di chi non vuole provare adinnescare un cambiamento delle proprie abitudini, non danneggerebbe soloi singoli, ma finirebbe per non regalare futuro alle generazioni a venire.Eppure la "casa della bicicletta" rappresenta un'opportunità per i tantistudenti e pendolari che affollano i treni della Bari nord, che potrebberoevitare di riempire di auto via Paolucci –la via della stazione-. Potrebbeessere un volano per il cicloturista che visita le Murge e che potrebbetrovarvi all'interno un info-point, potrebbe ospitare una ciclofficina oessere sede che promuove le iniziative dei tanti mountain biker locali,potrebbe ancora essere il luogo dove noleggiare bici elettriche emonopattini. Infine potrebbe essere strumento e mezzo di partecipazionepubblica, se tutti noi ci incontrassimo per deciderne il destino!Il Partito Democratico promuoverà a breve un incontro pubblico che vedaunire le forze della collettività e delle associazioni,dell'amministrazione comunale con gli assessorati più interessatiall'intervento e, perché no, di soggetti privati e commerciali, al fine divincere l'ultimo gradino che manca a far partire l'esperienza.Una cosa è certa, a noi DEM il suo uso e affidamento ci indurrebbe asentirci in una città virtuosa, non attorcigliata su se stessa ma cheguarda lontano, al futuro della svolta ecologica che dobbiamoinesorabilmente intraprendere sulle nostre gambe, su di un mezzo pubblico oin sella ad una bici, ci farebbe sentire più città!