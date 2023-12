Educare tra porto sicuro e mare aperto report del PD

Il Partito Democratico di Corato*, sensibile al tema delle politiche> sociali ed al fine di promuovere le attività programmate dall'assessorato> ai servizi sociali del Comune di Corato, ha partecipato con interesse> all'incontro dal titolo *"Educare tra porto sicuro e mare aperto"*,> metafora su cui circa 250 tra amministratori, operatori sociali e sanitari,> operatori del terzo settore, docenti e famiglie si sono confrontati nella> giornata del *18 dicembre nella cornice del Teatro Comunale di Corato*.> L'iniziativa è stata organizzata dall'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo> di Puglia e Terlizzi, in collaborazione con il Distretto Socio-Sanitario n.> 2 dell'ASL Bari.> *Perché questo titolo?* L'educare è l'antica arte maieutica di Socrate> del "tirar fuori", del favorire la crescita e lo sviluppo armonico dei> discenti in un ambiente adatto, ma è anche allevare, prendersi cura. Questo> è dunque il difficile compito di tutti coloro che intervengono nella> crescita dei bambini: quello di soddisfare i loro bisogni fondamentali,> quali calore, nutrimento e cure educative/affettive, ma anche quello di> aiutarli ad "entrare" nel mondo attuale fatto di tradizioni, regole, leggi.> Un compito arduo le cui azioni possono causare smarrimento, isolamento,> dispersione scolastica, dipendenza. *Come essere quindi educatori> all'altezza di questo compito nella società moderna? Come aiutare le> famiglie nella capacità di prendersi cura dei minori. *Oltre che> sostenere la crescita di genitori competenti, si tratta inoltre di creare> comunità "competenti" ed educanti. Oltre che dei servizi sociali e> sanitari, cruciale diventa il ruolo della scuola nel sostenere non solo> l'acquisizione di conoscenze, ma anche le reti ed abilità sociali, la> gestione delle emozioni e il benessere psico-fisico del minore.> La nostra Carta Costituzionale afferma la pari dignità di tutti i> cittadini italiani indipendentemente dalle loro diversità derivanti da> sesso, religione, lingua, razza… ma affida il compito a tutti noi di> rimuovere gli OSTACOLI che non consentono tale uguaglianza. Un ostacolo è> la povertà economica e materiale, ma anche quella culturale e sociale su> cui si fa ancora troppo poco, come ha sostenuto Elvira Zaccagnino (Edizioni> La Meridiana).> Nel pomeriggio, *il pedagogista sardo Lorenzo Braina*, attraverso il> potere delle storie, è riuscito amabilmente a raccontare la crisi educativa> del nostro tempo: fra il disagio e l'insofferenza giovanile e la mancanza> di bussole degli educatori: emancipati da modelli educativi obsoleti ma al> tempo stesso privi di nuovi modelli solidi e condivisi.> Fra i tanti contenuti emersi, curiosi i suoi suggerimenti sulle storture> educative del nostro tempo. Dalla concezione del FIGLIO PROTETTO, che deve> crescere lontano da sofferenze, lutti, problemi e vivere perennemente in un> "porto sicuro": diventando però incapace di affrontare da solo il "mare> aperto". All'idea del FIGLIO PROGETTO: figlio sul quale far ricadere tutte> le aspettative genitoriali, generando ansia da prestazione e conseguente> senso perenne di frustrazione. Infine, la concezione della donna come DEA> MADRE, figura divina che sola può prendersi cura dei figli e degli anziani,> ma non della Madre Donna, portatrice di desideri, sogni e bisogni altri.> Per rispondere alla deriva educativa, occorre prima di tutto riflettere> sui modelli di pensiero ed azione che, come singoli professionisti e/o> organizzazioni, mettiamo in campo nel prenderci cura dei minori e dei> genitori. Provando a sospendere il giudizio, compito delle comunità> educanti è quello di rimettersi in ricerca: provando insieme a capire> quello che si fa e quello che si potrebbe fare per rendere le nostre città> più vivibili per tutti. Anche per i più fragili.> Presenti sul palco: i Sindaci Corrado Nicola De Benedittis (Corato) e> Pasquale Chieco (Ruvo di Puglia), gli Assessori ai Servizi Sociali Felice> Addario (Corato) e Domenico Curci (Ruvo di Puglia, il Responsabile> dell'Ufficio di Piano Emanuele Università, il Vice-direttore del Distretto> Socio-sanitario Antonio Papagni, la Presidente del Consiglio dell'Ordine> degli Assistenti Sociali Puglia Filomena Matera, Giuseppe Del Grosso> (Ufficio Garante Regionale dei Minori), Valentina Palmitessa (Cooperativa> Shalom), Patrizia Depergola (Cooperativa La Strada e le Stelle), Pina Modeo> (Scuola Battisti-Giovanni XXIII), Annamaria Cimadomo e Carmine Desario> (Servizi Sociali Corato), Angela Spinelli (Servizi Sociali Ruvo), Francesca> Filannino (Consultorio).