I Giovani Democratici replicano al segretario del Partito Democratico

Riceviamo e pubblichiamo nota dei Giovani Democratici di Corato in riposta alle dichiarazioni del. Segretario cittadino del PD Quercia"Ci dispiace leggere le dichiarazioni del segretario Giuseppe Quercia tesead umiliare i giovani del partito che , con genuino entusiasmo, siapprocciano alla vita politica. Utilizzare parole quali "SONO GIOVANI CHESI AVVICINANO ALLA POLITICA MOLTO ATTENTI AD ETICHETTE E INCARICHI "travalica il senso di responsabilità politica che un segretario di partitodovrebbe avere, soprattutto nei confronti della nostra giovanile.Il ruolo di "tifoso", che il segretario in carica ci ha attribuito, inrealtà è in capo proprio alla "nuova segreteria", che ha ormai smesso dirivendicare i grandi temi nazionali ed ha iniziato, come se mai nulla fosseaccaduto con l'attuale maggioranza, a creare tutte le condizioni per laspaccatura del partito ed a creare un parterre di claque per ogni minimainiziativa.Alle sue accuse nei confronti dei GD "pronti a portare le bandiere dipartito agli eventi di "on. sen. dir." noi rispondiamo che, pur non essendoil nostro caso, è sicuramente meglio portare in alto le bandiere cherappresentano una comunità, piuttosto che piegarsi alle logiche delpersonalismo politico.Ricordiamo inoltre che tra gli impegni elettorali di questa amministrazionevi era quello sulla partecipazione.Impegno, forse, dimenticato dal segretario, ben attento, invece, a prenderele distanze da tutte le iniziative che la Capogruppo Nadia GloriaD'Introno mette in campo, tese a fornire un barlume di trasparenza ad unaesperienza amministrativa sempre più distante dai cittadini, all'oscuro ditutto.Crediamo fortemente che la politica non sia asservitismo al potente diturno, ma sia l'unico elemento che può dare speranza ad una cittàprofondamente divisa e al momento esclusa da qualsiasi processopartecipativo."