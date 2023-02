Primarie PD: a Corato vince Bonaccini con il 56.38%

Dato in controtendenza con quello nazionale, che vede la Schlein in vantaggio con il 57.3%

Anche Corato si è espressa per l'elezione del Segretario Nazionale del Partito Democratico. Oltre seicento elettori, tra iscritti e simpatizzanti, si sono recati alle urne presso la sezione locale del partito, con i seggi elettorali rimasti aperti dalle 8 alle 20.Stefano Bonaccini ed Elly Schlein erano i candidati in lizza e alla fine dello scrutinio, Bonaccini ha ottenuto 349 preferenze, mentre Schlein ha conquistato 260 voti. Inoltre, ci sono state cinque schede bianche e quattordici nulle, su un totale di 628 schede.Gli ultimi dati nazionali, raccolti alle 21:37 da YouTrend (61.589 voti) danno Schlein in vantaggio con il 57,3% (35.169 voti) contro il 42,7% di Bonaccini (26.142 voti).