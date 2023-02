I Giovani Democratici sostengono Attilio Di Girolamo alla segreteria del PD

I Giovani Democratici sostengono Attilio Di Girolamo alla segreteria del Partito Democratico di Corato. Lo hanno annunciato in questa nota:"La domanda di centro-sinistra nel paese e nella nostra generazione è chiara, come è chiaro che il Partito Democratico non è risultato convincente nel rappresentare questo bisogno.Solo un profondo processo di rinnovamento può rigenerare il centrosinistra, creando un'opposizione forte e rappresentativa delle istanze del paese. A noi giovani il compito di iniziare questo percorso e mostrare la via.È il momento di scelte coraggiose.Sosteniamo, senza riserve, la candidatura di Attilio Di Girolamo alla segreteria del Partito Democratico di Corato.Siamo in prima linea sui territori, siamo attiviste e attivisti di base, siamo chi tiene i circoli aperti, chi si spende per le campagne elettorali, e anche chi al partito non si è mai iscritto o ha smesso di farlo perché vorrebbe vederlo cambiato.Non ci basta più essere presenti, ora vogliamo essere ascoltati. Vogliamo che la voce dei Giovani Democratici sia forte all'interno del Partito ed all'interno dei processi amministrativi. Il Partito deve recuperare una sua identità, deve trovare il suo percorso e deve fare delle serie riflessioni interne".