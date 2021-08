Caldo e prevenzione, Legambiente e Croce Rossa insieme contro la crisi climatica

Legambiente Circolo di Corato e Croce Rossa Italiana – Comitato di Molfetta sono in prima linea nella lotta alla crisi climatica e per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini. Implementato a livello locale il protocollo d'intesa nazionale tra le due associazioni.La campagna "Cresce il caldo, cresce la prevenzione", organizzata da Croce Rossa Italiana in collaborazione con Legambiente, nasce nell'ambito del protocollo d'intesa stilato dalle due associazioni a livello nazionale e punta a sensibilizzare i cittadini di tutte le età contro i rischi dell'esposizione alle alte temperature che stanno interessando il nostro territorio.Un fenomeno, quello delle ondate di calore, cui si assiste con sempre maggiore frequenza, a riprova del fatto che l'impatto dei cambiamenti climatici sulle nostre vite sarà sempre più difficile da nascondere sotto il tappeto. La Croce Rossa di Molfetta e il circolo di Legambiente di Corato si sono impegnate a trasporre a livello locale questa collaborazione, educando al rispetto dell'ambiente e degli stili di vita sostenibili. Nell'ambito della campagna per la prevenzione contro le ondate di calore, a Corato il patrocinio del Comune assicurerà per tutto il periodo estivo l'affissione dei manifesti che riportano le azioni consigliate e quelle da evitare per difendersi dal caldo.Inoltre una serie di interventi sui social permetterà di raggiungere tutte le età e di approfondire le principali azioni che possono essere intraprese nel contesto urbano a livello strutturale per mitigare l'impatto del caldo, prima fra tutte la piantumazione di alberi."La crisi climatica è in corso, non si può tornare indietro, ma solo guardare avanti affrontando urgentemente con misure e interventi concreti il problema – dichiara Nadia Saltarelli, presidente di Legambiente Corato – Per questo Legambiente e la Croce Rossa Italiana saranno in prima fila sui territori per informare e sensibilizzare le persone ma anche per ricordare l'importanza delle azioni di cittadinanza attiva e del volontariato. Continuare ad avere accanto a noi la Croce Rossa Italiana è motivo di profondo orgoglio e gioia. Ringraziamo il Comune di Corato per averci assicurato il sostegno alla campagna e invitiamo tutti a non sottovalutare gli effetti negativi del caldo sulla salute".