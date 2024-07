Croce Rossa, in partenza il nuovo corso base per la formazione dei volontari

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Molfetta avvia le iscrizioni per il corso di formazione per diventare volontari dell'Associazione umanitaria più importante d'Italia. Il corso èe – ove seguito integralmente – rilascia il certificato europeo di Primo Soccorso ("European First Aid Certificate"), in linea con gli standard contenuti nelle "International First Aid and Resuscitation Guidelines" della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e riconosciuto all'interno del Movimento Internazionale. Il corso corrisponde al livello 1 del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la tutela. Il corso di formazione è finalizzato all'apprendimento delle responsabilità del Volontario ed alla conoscenza delle attività svolte dalla Croce Rossa Italiana in ambito locale, nazionale e internazionale; alla fine del corso è prevista una prova finale ed un periodo di tirocinio. In seguito, si potrà avere accesso agli ulteriori corsi di formazione specialistici previsti dalle aree di attività della Croce Rossa Italiana.Il corso avrà inizio il 13 luglio 2024 presso la sede di Corso Margherita di Savoia, 3 - Molfetta. Durante il primo incontro verranno fornite ulteriori informazioni a chi ne avrà bisogno.Le lezioni si terranno nel fine settimana per un totale di 20 ore e si alterneranno momenti di trasmissione frontale, di metodologie interattiva e di esercitazioni pratiche. Se volete entrare a far parte della grande famiglia della CRI contattateci e vi forniremo ogni informazione utile. Per partecipare direttamente al corso registratevi sul sito https://gaia.cri.it/ ; dal proprio profilo personale si potrà iscriversi al Corso del Comitato di Molfetta selezionandolo alla voce Formazione/Elenco Corsi.Il corso rappresenta il primo momento in cui i futuri volontari conosceranno l'Associazione ed i suoi componenti e, nel caso specifico, rappresenterà l'occasione per presentare ai cittadini il nuovo Consiglio Direttivo del Comitato che guiderà l'Associazione per i prossimi quattro anni: Fabio Tamborra (Presidente), Delia Mastrapasqua (Vicepresidente), Antonio de Nichilo e Lorenzo de Trizio (consiglieri) e Francesca de Simine (Consigliere giovane e Rappresentante dei Giovani). In continuità con quanto fatto nel corso degli anni sotto la guida del Presidente Giovanni Spagnoletta e del suo Consiglio Direttivo, anche grazie al supporto dei nuovi volontari, l'Associazione sarà al fianco della Comunità, dei cittadini più vulnerabili, dei giovani per rafforzare le iniziative umanitarie, promuovere la cittadinanza attiva e consolidare la presenza della Croce Rossa Italiana a Molfetta.Corso Margherita, 3 – cellulare: 334 14 85 770 – mail: molfetta@cri.it