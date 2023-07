Camion di nota azienda coratina si ribalta sulla Andria - Bisceglie: ferito il conducente

Un incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale che collega Andria e Bisceglie, in territorio tranese. Un'autocisterna, carica di semola e partito da Corato con destinazione Molfetta, è uscita di strada al passaggio di un curvone.Il conducente dell'autocisterna è stato prontamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non corre pericolo di vita.Stando alle prime ricostruzioni, l'incidente potrebbe essere stato causato da un altro autocarro che avrebbe invaso la stessa corsia di marcia, ma il conducente di quest'ultimo avrebbe scelto di allontanarsi dal luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Trani e un'ambulanza del 118 per prestare le cure necessarie.