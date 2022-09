“Cantine Aperte in Vendemmia”: l’azienda Conte Spagnoletti Zeuli apre le porte agli enoappassionati

Domenica 25 settembre torna "Cantine Aperte in Vendemmia", evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino Puglia per tutti gli enoappassionati che vogliono scoprire la magia della vendemmia nelle cantine del territorio. Per l'occasione, la rinomata azienda agricolapresso la tenuta Zagaria (sc. 59 –Andria, tel. 0883 543005 - come arrivare ) apre le proprie porte (dalle 10 alle 18) per visitare la cantina, i vigneti o per una degustazione guidata dei vini di produzione abbinati a prodotti tipici locali.L'imperdibile momento per degustare i vini più rinomati e celebri della Puglia, il "pane e olio" da Coratina, pettole, mozzarelle in compagnia della musica della Popular Band.Visite guidate in cantina e frantoio, degustazioni guidate e possibilità di acquistare i nostri prodotti "direttamente sui campi".