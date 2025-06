Caos case popolari: la nota del movimento cittadino "Direzione Corato"

«Era luglio 2024 quando, con affidamento diretto, fu dato incarico ad una società di gestire il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi erp (case popolari) nonché la gestione dell'ufficio casa, alla modica cifra di 163.968 euro (134.400 più iva, guardacaso spiccioli sottosoglia); questa attività, si sarebbe potuta svolgere in convenzione con arca puglia, a costi inferiori.

La nuova graduatoria era stata solennemente promessa a novembre 2021, non senza il solito veleno vomitato sulle precedenti amministrazioni, quindi ci hanno messo quasi tre anni per procedere. la società incaricata partorisce a dicembre 2024 il bando, con scadenza per la presentazione delle domande il 7 marzo 2025; il 7 marzo è passato da tre mesi ed al momento non si hanno notizie della nuova graduatoria. nel frattempo si continua ad assegnare alloggi con semplice ordinanza del sindaco!

Forse proprio perché è imminente la graduatoria, per la quale nessuno dovrà dire grazie, negli ultimi tempi la pratica di assegnare le case con semplice ordinanza ha avuto un incremento: solo negli ultimi tre mesi ci sono state ben 6 assegnazioni, che si sommano alle decine di altre fatte in questi anni e che sottraggono la disponibilità di quelle case a chi sarà in graduatoria. e si continua a non sapere nulla dei 35alloggi realizzati al rione belvedere grazie a progetti e fondi ottenuti dalle vituperate precedenti amministrazioni; quegli alloggi sono stati più volte vandalizzati e resi inutilizzabili, ma non risultano iniziative dell'amministrazione per risolvere la questione.

Insomma, a dispetto dei proclami in merito all'attenzione verso i deboli, l'amministrazione usa il delicato tema degli alloggi popolari come strumento per acquisire consenso elettorale».