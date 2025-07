Direzione Corato frena l'auto-nomina: "Marcia indietro sul collaudatore dell'estramurale"

A Corato, la vigilanza dell'opposizione si dimostra ancora una volta cruciale per la correttezza amministrativa.Grazie alle tempestive segnalazioni di "Direzione Corato", l'amministrazione comunale è stata costretta a fare una doverosa retromarcia sulla controversa nomina del collaudatore dei lavori dell'estramurale.Una vicenda che aveva sollevato non poche perplessità, culminate nell'auto-nomina del dirigente dei Lavori Pubblici, prontamente evidenziata dal gruppo politico come un potenziale conflitto di interessi e una violazione delle norme vigenti.Nel comunicato diffuso dalla segreteria di Direzione Corato si legge : "Già il 1 Luglio l'esponente di Direzione Corato Michele Modesti segnalava con un post la strana determina con cui il dirigente dei Lavori Pubblici nominava se stesso quale collaudatore (con compenso a parte) dei lavori dell'estramurale, dichiarando che non sussistevano conflitti di interesse.Il tempo di fare gli approfondimenti tecnico-giuridici, e l'ing. Vincenzo Petrone pubblicava una dettagliata analisi della questione, concludendo che la "auto-nomina" non si poteva fare.Ebbene, è stata appena pubblicata la determina 882 con cui si fa una doverosa marcia indietro e viene nominato un nuovo collaudatore.Avremmo potuto restare in silenzio, aspettare che l'incarico si svolgesse e poi denunciare tutto alle autorità competenti.Invece, responsabilmente, abbiamo tempestivamente segnalato l'assurdità della auto-nomina ed evitato grossi problemi di legittimità.Credete che qualcuno si scuserà e ringrazierà?