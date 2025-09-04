L'Antimafia sbarca a Corato il senatore Melchiorre incontra le istituzioni per un piano anti-criminalità

Un'aria di profonda preoccupazione ha avvolto la città di Corato, scossa da una serie di gravi fatti di cronaca che ne stanno minando il senso di sicurezza.In risposta a questa crescente escalation, il senatore Filippo Melchiorre, membro di spicco della Commissione Antimafia, ha visitato la città per incontrare i rappresentanti dei partiti di opposizione e le massime cariche istituzionali.L'incontro con le opposizioni è stato descritto come un momento di confronto schietto e urgente, mirato a elaborare una strategia condivisa per fronteggiare l'emergenza criminalità.I portavoce hanno illustrato al senatore le dinamiche di un fenomeno che sembra aver preso piede, citando episodi di rapine, aggressioni e atti di vandalismo che si sono susseguiti nelle ultime settimane.Dopo il confronto politico, il senatore ha proseguito la sua agenda con una visita ai comandi locali delle forze dell'ordine e degli istituti di vigilanza privata del territorio.Si è recato presso la sede dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Locale, per incontrare i comandanti e gli agenti.Un'occasione per esprimere solidarietà e vicinanza a chi è in prima linea, ma anche per raccogliere direttamente sul campo un quadro operativo della situazione. "Il lavoro che fate è il primo baluardo a difesa dei cittadini," ha affermato Melchiorre, "e la vostra dedizione merita tutto il nostro sostegno e gli strumenti necessari per operare al meglio."A conclusione della giornata, il senatore ha avuto un breve ma significativo incontro con il sindaco di Corato.Nonostante le diverse posizioni politiche, il colloquio si è svolto in un clima di rispetto istituzionale, con un unico punto all'ordine del giorno: la sicurezza della città.Il sindaco ha ribadito il suo impegno a collaborare con tutte le parti per superare questo difficile momento e rafforzare il controllo del territorio.La visita del senatore Melchiorre segna un passo significativo, trasformando la protesta dei partiti di opposizione in una questione di rilevanza nazionale e accendendo i riflettori su una situazione che rischia di compromettere il tessuto sociale ed economico della comunità coratina.