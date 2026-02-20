Carta di identità
Carta di identità
Attualità

Carta d'Identità Elettronica: aperture straordinarie dell'Ufficio Anagrafe di Corato

Servizio attivo da lunedì 23 febbraio al 18 marzo

Corato - venerdì 20 febbraio 2026 Comunicato Stampa
In ottemperanza al Regolamento Europeo 2025/1208 del Consiglio del 12 giugno 2025, tutte le carte d'identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza riportata, saranno valide fino al 3 agosto 2026. Al fine di agevolare i cittadini nella sostituzione dei documenti cartacei con la Carta d'Identità Elettronica (CIE), il Comune di Corato ha previsto aperture straordinarie dell'Ufficio Anagrafe, situato al piano terra del Palazzo di Città, secondo il seguente calendario:
  • Periodo di servizio straordinario: dal 23 febbraio al 18 marzo 2026
  • Giorni e orari: dal lunedì al venerdì (escluso il giovedì), dalle ore 15.30 alle ore 19.30
  • Sportelli attivi: due sportelli dedicati esclusivamente al rilascio delle CIE
Si precisa che le prenotazioni potranno essere effettuate già a partire da giovedì 19 febbraio presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe, negli orari ordinari di apertura. Il servizio è riservato esclusivamente ai cittadini in possesso di carta d'identità cartacea.

I cittadini dovranno presentarsi muniti di:
  • Fototessera recente (non più vecchia di tre mesi), su sfondo bianco e con posa frontale
  • Tessera sanitaria
  • Carta d'identità cartacea
  • € 22,50 in contanti
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Corato. L'Amministrazione invita tutti i cittadini interessati a provvedere con tempestività alla sostituzione del documento.
  • carta di identità
Il coratino Luigi Menduni è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari - BAT
19 febbraio 2026 Il coratino Luigi Menduni è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari - BAT
Ferrotramviaria, blocco temporaneo della circolazione a Corato
19 febbraio 2026 Ferrotramviaria, blocco temporaneo della circolazione a Corato
Altri contenuti a tema
Carta di identità elettronica, attivo il servizio di prenotazione telematica Comunicazioni Carta di identità elettronica, attivo il servizio di prenotazione telematica Rimane operativo il servizio di prenotazione telefonica
Anche a Corato arriva la carta d'identità elettronica. Tutti i dettagli Comunicazioni Anche a Corato arriva la carta d'identità elettronica. Tutti i dettagli L'emissione a partire dal 12 marzo
Corsa sospetta sulla 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d'auto
19 febbraio 2026 Corsa sospetta sulla 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d'auto
Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio
19 febbraio 2026 Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio
Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026
18 febbraio 2026 Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026
Colpo argentino per la Virtus: Julian Casalini è biancoblue
18 febbraio 2026 Colpo argentino per la Virtus: Julian Casalini è biancoblue
Grande successo per le seconda sfilata del Carnevale Coratino – FOTO
18 febbraio 2026 Grande successo per le seconda sfilata del Carnevale Coratino – FOTO
L’I.C. “Tattoli - De Gasperi” di Corato vola alto
18 febbraio 2026 L’I.C. “Tattoli - De Gasperi” di Corato vola alto
Corato protagonista di Olio Capitale 2026: al via le adesioni per i produttori di olio EVO
18 febbraio 2026 Corato protagonista di Olio Capitale 2026: al via le adesioni per i produttori di olio EVO
L’Osservatorio Astronomico Andromeda di Corato celebra il suo quindicesimo anniversario
18 febbraio 2026 L’Osservatorio Astronomico Andromeda di Corato celebra il suo quindicesimo anniversario
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.