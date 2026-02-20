Attualità
Carta d'Identità Elettronica: aperture straordinarie dell'Ufficio Anagrafe di Corato
Servizio attivo da lunedì 23 febbraio al 18 marzo
Corato - venerdì 20 febbraio 2026 Comunicato Stampa
In ottemperanza al Regolamento Europeo 2025/1208 del Consiglio del 12 giugno 2025, tutte le carte d'identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza riportata, saranno valide fino al 3 agosto 2026. Al fine di agevolare i cittadini nella sostituzione dei documenti cartacei con la Carta d'Identità Elettronica (CIE), il Comune di Corato ha previsto aperture straordinarie dell'Ufficio Anagrafe, situato al piano terra del Palazzo di Città, secondo il seguente calendario:
I cittadini dovranno presentarsi muniti di:
- Periodo di servizio straordinario: dal 23 febbraio al 18 marzo 2026
- Giorni e orari: dal lunedì al venerdì (escluso il giovedì), dalle ore 15.30 alle ore 19.30
- Sportelli attivi: due sportelli dedicati esclusivamente al rilascio delle CIE
I cittadini dovranno presentarsi muniti di:
- Fototessera recente (non più vecchia di tre mesi), su sfondo bianco e con posa frontale
- Tessera sanitaria
- Carta d'identità cartacea
- € 22,50 in contanti