Carta di identità elettronica, attivo il servizio di prenotazione telematica

È attivo da oggi il servizio di prenotazione Online della Carta d'Identità Elettronica al seguente link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/.Rimane comunque presente il servizio di prenotazione telefonica al numero 0809592291, attivo dal Lunedì al Giovedì, dalle 10.00 alle 11.00."È un ulteriore e importante passo avanti nel lungo percorso di digitalizzazione del nostro Comune – dichiara il Sindaco Corrado De Benedittis – Ringrazio il consigliere comunale Giuseppe Di Bartolomeo, a cui ho chiesto collaborazione, in forza delle sue competenze professionali.""Da oggi Corato si dota di uno strumento importante, tanto richiesto dai Cittadini negli ultimi mesi, e che va incontro al bisogno di un'intera Città di rinnovarsi e correre più veloce -dichiara il Consigliere comunale Giuseppe Di Bartolomeo, capogruppo di Rimettiamo in Moto la Città, che ha lavorato per l'attivazione del servizio.Ringrazio tutti gli uffici, CED in particolare, e le persone che con me hanno collaborato per raggiungere questo risultato.Un grazie particolare va al team che oggi gestisce l'agenda di prenotazione. Non lasciamo indietro nessuno, mantenendo attivo il servizio di prenotazione telefonica."Questa novità va ad integrare il processo di digitalizzazione intrapreso da questa amministrazione: pagamenti digitali con PagoPA, abilitazione App IO, App Municipium, adesione al Fondo Innovazione con conquista del primo finanziamento e istituzione delle cedole librarie digitali