Vela e non solo………Percorsi didattici e formativi in ambiente naturale”

Dopo il corso di Sci, il Liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato, è nuovamente protagonista di un progetto per l'ampliamento dell'offerta formativa, che coniuga l'attività motoria con l'educazione ambientale e la scoperta del territorio.Il percorso, promosso dal Dipartimento di Scienze Motorie, si è sviluppato in un contesto naturale di grande valore paesaggistico presso il "Castroboleto Village"di Nova Siri e la città di Matera, simbolo di storia, cultura e resilienza, coinvolgendo gli studenti in un'esperienza immersiva a contatto diretto con la natura e il patrimonio culturale del sud Italia.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire agli alunni di classi diverse, percorsi didattici innovativi e formativi, svolti a diretto contatto con la natura. Non solo vela, dunque, ma un insieme articolato di attività outdoor pensate per sviluppare competenze trasversali, spirito di collaborazione e consapevolezza del proprio corpo in relazione all'ambiente.Tra le esperienze più significative, la pratica della vela ha rappresentato il fulcro del progetto. Gli studenti, seguiti dalle Prof.sse F. Mastromauro , M. Guastamacchia, O. Paganelli e da istruttori qualificati, hanno avuto l'opportunità di apprendere le basi della navigazione, comprendere il valore del lavoro di squadra e confrontarsi con gli elementi naturali come vento e mare. Accanto all'attività velica, gli studenti si sono misurati in mare, anche, con il canottaggio, che ha favorito il coordinamento motorio e la collaborazione tra pari.Particolarmente apprezzato anche il percorso di orienteering, che ha stimolato le capacità di problem solving e l'orientamento nello spazio, oltre a rafforzare l'autonomia decisionale. Le escursioni in bike hanno invece permesso di esplorare il territorio in modo sostenibile, promuovendo al contempo uno stile di vita attivo e rispettoso dell'ambiente.Il progetto ha previsto, anche la visita alla città di Matera, simbolo di storia, cultura e resilienza. I celebri Sassi, patrimonio dell'umanità, hanno offerto un'occasione unica per approfondire la conoscenza del patrimonio artistico e antropologico italiano. La visita non è stata solo un momento culturale., ma parte integrante del percorso educativo: un viaggio nella memoria e nelle tradizioni, che stimolano curiosità e consapevolezza.Il progetto, si configura, dunque, come un esempio virtuoso di didattica esperienziale, in cui l'attività motoria, diventa strumento educativo e occasione di crescita globale. Un'opportunità preziosa per crescere, imparare e vivere il territorio in modo autentico e consapevole, contribuendo a rafforzare competenze, relazioni ,che vanno ben oltre il contesto scolastico.