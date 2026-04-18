Giovani e lavoro. Menduni: «Dobbiamo rendere il terziario più attrattivo per le nuove generazioni»

Si è appena concluso a Roma il, che ha restituito un quadro articolato per l'economia italiana, tra criticità legate allo scenario internazionale e il ruolo sempre più centrale del terziario, che negli ultimi decenni si è confermato motore di crescita e occupazione.Un sistema che, come evidenziato anche dal presidente di Confcommercio Bari e BAT, ha generato milioni di posti di lavoro, ma che oggi deve confrontarsi con sfide profonde, a partire da quella occupazionale.«In particolare – dichiara– il dato sulla perdita di 9 milioni di giovani under 30 negli ultimi decenni è un segnale che non possiamo più permetterci di ignorare. Non è solo un tema demografico, ma economico e sociale.»Per Menduni, la questione giovanile rappresenta oggi uno degli snodi principali per la competitività del sistema produttivo.«Se vogliamo che il terziario continui a essere il motore della crescita, dobbiamo renderlo sempre più attrattivo per le nuove generazioni. Il rischio, altrimenti, è quello di avere un sistema che cresce ma fatica a rinnovarsi».Il tema non riguarda solo la quantità di lavoro, ma anche la qualità e la capacità di intercettare le aspettative dei giovani.«Oggi i giovani cercano percorsi chiari, possibilità di crescita e contesti dinamici. Allo stesso tempo, le imprese hanno bisogno di competenze nuove, soprattutto legate all'innovazione e alla trasformazione dei modelli di business. Se questo incontro non avviene, si crea un disallineamento che penalizza entrambi».Nel Mezzogiorno, e anche nel territorio di Bari e BAT, questa sfida assume un peso ancora maggiore. «Qui il tema della permanenza dei giovani è centrale. Trattenere talenti significa creare condizioni concrete: lavoro qualificato, imprese competitive e un ecosistema capace di valorizzare le competenze».In questo scenario, il ruolo dei giovani imprenditori diventa strategico.«Le nuove generazioni possono essere protagoniste di questa fase di trasformazione, portando innovazione, nuove visioni e maggiore apertura al cambiamento. Ma serve un contesto che le sostenga davvero».Per Menduni, la direzione è chiara: «Dobbiamo investire su occupazione giovanile, qualità del lavoro e crescita delle competenze. Solo così possiamo trasformare le indicazioni emerse dal Forum in un'opportunità concreta di sviluppo per il nostro territorio».