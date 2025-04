Castel del Monte, da Pasquetta riapre l’infopoint del Gal

In occasione del Lunedì dell'Angelo, alle pendici delle Maniero federiciano, ritorna attivo l'infopoint gestito dal Gal "Le Città di castel del Monte". Quest'anno si presenta a turisti e visitatori con una novità e cioè la collaborazione con l'Its Academy Agripuglia, la fondazione attiva nella promozione di attività di divulgazione tecnico-scientifica nell'ambito delle filiere dell'agroalimentare.Il "contenitore esperienziale" che ha la capacità di custodire sapori e tradizioni del territorio dell'Alta Murgia sarà aperto dalle 10.30 alle 16.30, dalla Pasquetta e fino alla fine dell'estate. L'orario di chiusura potrà slittare anche in base alle iniziative che con la fondazione si andranno ad organizzare. Questa è in sostanza una sorta di "vetrina" del più ampio progetto, "Slow Murgia – Take Your Puglia Time" che, come è noto, si pone quale obiettivo la valorizzazione integrata delle eccellenze e del patrimonio enogastronomico, culturale, e naturale del territorio appartenente all'area dei Comuni di Andria e Corato. Ed è così che l'infopoint si candida ad essere ancora punto espositivo per promuovere le iniziative di tutti gli aderenti a "Slow Murgia" che torneranno ad essere offerte all'attenzione dei numerosi turisti che al loro arrivo a Castel del Monte si recano presso questa struttura per chiedere informazioni ma poi in realtà di immergono nella magia di questo territorio rurale, fatto di muretti a secco, paesaggi collinari, buona cucina e storia dalle antiche radici."Il nostro obiettivo, con l'apertura dell'infopoint anche quest'anno, è quello di promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio, e questo non può che avvenire tramite la conoscenza. Torniamo ad invitare tutti gli imprenditori, ma anche associazioni culturali o sportive, a contattarci per promuovere insieme i prodotti e le iniziative della nostra terra. Raccoglieremo materiale promozionale da presentare a turisti e visitatori e gli ottimi riscontri dello scorso anno ci fanno capire che stiamo percorrendo la strada giusta", spiega il presidente del Gal Le Città di Castel del Monte, Michelangelo De Benedittis."Tuttavia abbiamo già voluto compiere un altro passo in avanti avviando una collaborazione con l'Its Academy Agripuglia per offrire anche attività di valorizzazione del patrimonio enogastronomico attraverso l'ausilio di figure tecniche e professionali formate dalla fondazione come per esempio laboratori esperienziali nell'ottica del Food Identity. Non resta che darsi appuntamento da Pasquetta in poi all'infopoint per immergersi nelle radici profonde della nostra terra", conclude De Benedittis.