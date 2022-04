Terza chiamata per l'innovazione e la diversificazione, ad opera del Gal "Le città di Castel del Monte": è stato pubblicato sul Burp (bollettino ufficiale della Regione Puglia) il nuovo bando dell'azione 4.2 con scadenza fissata al 16 maggio 2022.Obiettivo dichiarato dell'intervento è favorire lo sviluppo di nuove attività economiche, con la costituzione di nuove imprese oppure implementando nuove attività in quelle esistenti. Isono agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole; microimprese e piccole imprese, così come definite dall'allegato 1 del Regolamento UE n° 702/2014; persone fisiche nelle zone rurali e coadiuvanti familiari degli agricoltori che creano nuove micro e piccole imprese.«Un'ulteriore spinta ad un territorio assetato di nuove idee, nella viva convinzione che non si tratti di un sasso lanciato nello stagno, ma di un mezzo per stimolare la crescita delle imprese 2.0» ha commentato, presidente del Gal. «Sono certo che il tessuto socio-economico della nostra area saprà produrre, anche stavolta, ottimi spunti di crescita».Per informazioni è a disposizione la mail info@galcdm.it.