Cataldo Strippoli nuovo coordinatore di Popolari con Emiliano a Corato

Con la nomina, da parte dell'Assessore al Personale della Regione Puglia e Coordinatore provinciale dei "Popolari – Popolari con Emiliano", Gianni Stea, del Coordinatore cittadino di Corato, Rag. Aldo Strippoli, il Movimento rafforza ulteriormente il radicamento politico sul territorio."Principi democratici, cristiani e riformisti caratterizzeranno la nostra politica di ascolto e coinvolgimento dei cittadini per condividere le azioni di sviluppo della nostra comunità", ha detto in proposito Strippoli."Il compito che abbiamo davanti è quello di creare in Puglia condizioni per una forte partecipazione di tutte le donne e gli uomini democratici che sentono l'esigenza di un ritorno all'impegno civile in prima persona", ha sottolineato l'Assessore Stea".