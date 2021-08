Cede il pavimento della cassa armonica, in ospedale una bambima

La cassa armonica posizionata in Piazza Cesare Battisti, questa sera è delimitata da un nastro bianco e rosso apposto dalla Polizia locale.Intorno alle 20.30 di questa sera, infatti, su quella cassa armonica si è verificato un incidente. Una tavola avrebbe ceduto sotto il peso di una bambina che lì su stava giocando. La bimba è caduta. Si è reso necessario l'intervento dei soccorritori per condurla in ospedale.Soltanto ieri, dinanzi ad un pubblico importante, in quella cassa armonica si è esibita l'orchestra di fiati di Conversano.Il medesimo incidente, 24 ore prima, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.