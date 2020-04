Cento tablet con internet per le scuole di Corato dalla Fondazione Cannillo

L'ente filantropico del Gruppo Cannillo ha consegnato 100 dispositivi tecnologici agli Istituti Comprensivi "Battisti – Giovanni XXIII", "Cifarelli - Santarella", "Tattoli – De Gasperi", "Imbriani – Piccarreta" e il 2° C.D. "Fornelli" (della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) di Corato per contribuire a ridurre la difficoltà di accesso alla didattica per gli studenti in condizione di disagio economico-sociale.Sono stati consegnati nelle scorse ore dalla, Ente Filantropico del Terzo Settore costituito dalla Cannillo s.r.l., holding del Gruppo Cannillo,agli Istituti Comprensivi del Comune di Corato per le Scuole dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria "Battisti – Giovanni XXIII", "Cifarelli - Santarella", "Tattoli – De Gasperi" , "Imbriani – Piccarreta" e il 2° C.D. "Fornelli".L'obiettivo dell'iniziativa intitolata, come anticipato negli scorsi giorni, è consentire agli studenti di Corato, messi in difficoltà dal perdurare delle disposizioni di lockdown, di seguire le lezioni a distanza contribuendo a ridurre la difficoltà di accesso alla didattica a distanza per le famiglie in condizione di disagio economico-sociale."Sentiamo di ringraziare, a nome di tutte le scuole, la Fondazione Cannillo, in particolare la sua presidente Nicolangela Nichilo, per aver avuto la sensibilità di donare alle nostre scuole tablet con relativa connessione da poter dare in comodato d'uso ai nostri alunni. Sono strumenti indispensabili per la didattica a distanza. In questo periodo così convulso e pieno di ansia, in cui le scuole hanno dovuto inventarsi una nuova didattica, sentire la vicinanza del mondo imprenditoriale ai nostri problemi è veramente importante. Ci fa sentire meno soli, e ci convince che lo spirito di comunità è vivo e presente. Non mancherà l'occasione, quando l'emergenza sarà rientrata, di incontrare personalmente la famiglia Cannilo per poter esprimere dal vivo il nostro ringraziamento".Questo il commento congiunto delle dirigentidell'istituto Comprensivo G. Battisti,della dell 'istituto Comprensivo SM Imbriani- L. Piccarreta,dell'istituto Comprensivo Cifarelli – L. Santarella,dell' istituto Comprensivo Don. F . Tattoli – A . De Gasperi,del Circolo Didattico N. Fornellli.«Siamo consapevoli della condizione di disagio in cui versano tante famiglie del nostro territorio in questo particolare momento di emergenza – ha aggiunto, Presidente della Fondazione Cannillo. «Gli alunni di oggi sono il futuro della nostra comunità e la Fondazione Cannillo continuerà a impegnarsi per garantire loro le risorse necessarie a tagliare con successo il traguardo».