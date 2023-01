Borsa di Studio "Mimmo Diaferia: la Fondazione Cannillo premia i vincitori

Oggi, giovedì 5 gennaio 2023, presso la Sala Verde del Comune di Corato, si è svolta la cerimonia di assegnazione delle Borse di studio "Mimmo Diaferia", giunta alla quinta edizione, promosse dalla Fondazione Cannillo in memoria del compianto Mimmo Diaferia, fra i primi e più preziosi collaboratori del Gruppo, scomparso prematuramente nel 1985 a soli 22 anni.La Fondazione Cannillo ha premiato, dal 2017 a quest'ultima edizione, 43 ragazzi, conferendo in totale 60.000 euro, destinati agli studi dei talentuosi figli dei dipendenti del Gruppo Cannillo.La cerimonia è tornata con tutti i vincitori e rispettivi genitori in presenza, nella suggestiva cornice della Sala Verde, del Palazzo di Città di Corato, dopo due anni segnati dalla pandemia, in cui la premiazione si è svolta in video call.Gli assegnatari dell'edizione 2022 sono 12 giovani studenti e studentesse, dai 19 ai 23 anni, che si sono distinti negli studi e hanno ottenuto un assegno del valore di 1.250 euro direttamente dalla Presidente del Fondazione.«Siamo immensamente lieti di dare ogni anno il nostro contributo per la formazione accademica dei nostri ragazzi e ci auguriamo che, un giorno, vogliano mettere i loro talenti a disposizione delle nostre aziende, per continuare a creare valore in un territorio che continua a dare i natali a ragazzi assetati di sapienza», ha affermato la Presidente Nicolangela Nichilo.