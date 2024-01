Borsa di studio "Mimmo Diaferia", Fondazione Cannillo premia 16 giovani talenti

Anche quest'anno, per la sesta volta consecutiva, si è svolta la cerimonia di assegnazione delle, in memoria dell'omonimo Mimmo Diaferia, fra i primi e più preziosi collaboratori del Gruppo Cannillo, scomparso prematuramente nel 1985, all'età di soli 22 anni.La premiazione, promossa dalla, si è svolta presso la Sala Verde del Palazzo di Città di Corato in data odierna e ha coinvolto bendi età compresa fra i 19 e i 23 anni, figli dei collaboratori del gruppo Cannillo,direttamente dallaIn tal modo, ad oggi, grazie alla Borsa di studio "Mimmo Diaferia", sono stati premiati ben 59 giovani talenti, il cui percorso diè a carattere: l'assegnazione riguarda studenti che scelgono questi indirizzi dopo aver frequentato con profitto un istituto secondario di secondo grado, oppure che decidono di proseguire gli studi universitari dopo aver già conseguito una laurea triennale con merito."Siamo orgogliosi di contribuire ogni anno alla formazione di questi giovani talenti: il futuro è nelle loro mani, non come un peso o un fardello, ma come un attestato di stima e fiducia da parte nostra – ha spiegato la– Speriamo con tutto il cuore che un domani queste menti brillanti realizzino il futuro che hanno sempre sognato e che, magari, vogliano mettere a disposizione i loro talenti nelle nostre aziende, per continuare a generare legami e valore nel territorio."