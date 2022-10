11 foto Terzo appuntamento con RicominciAMO della Fondazione Cannillo

Giunge oggi al terzo appuntamento il Progetto, percorso di Educazione Ambientale ed Alimentare, che sta tanto a cuore alla Fondazione Cannillo. Si tratta del prosieguo naturale della donazione dell'del(al plesso di Via Lago di Viti), che la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi,, ha accolto con grande entusiasmo.L'appuntamento odierno è dedicato alla messa a dimora dell'orto invernale. Dopo aver piantato a febbraio il frutteto con azzeruoli, giuggioli, corbezzoli, albicocchi, ciliegi e lo speziario, avere controllato le colture, nel pieno rispetto dei tempi della Natura, nel mese di maggio, oggi è necessario un nuovo intervento.Il progettorientra nel processo di educazione e formazione degli alunni, attraverso il recupero e la riqualificazione ambientale di un'area esterna inutilizzata dell'Istituto sito in via Gravina.Riqualificazione, visione condivisa, progettualità, preparazione, messa a dimora delle essenze nel rispetto dei tempi, cura mirata per ciascuna coltura, attesa e finalmente la raccolta, per ottenere il premio finale: la produzione di alcuni ingredienti della buona e sana alimentazione che ci appartiene, composta di ortaggi, frutta e spezie tipiche della macchia mediterranea.L'intero percorso produttivo abitua al processo di analisi e sintesi: dalla progettualità condivisa, all'azione, passando per la verifica costante dei processi, creando un rapporto armonioso tra gli Esseri Umani e la Natura."Lacon il progetto RicominciAMO, si impegna ad affidare buoni semi al terreno fertile con l'auspicio di accompagnare le persone, soprattutto le nuove generazioni, nel solco di un cammino virtuoso affinché vengano indirizzate verso un comportamento sostenibile" dichiara la