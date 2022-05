Progetto "Ricominciamo": picnic nel frutteto a Corato

Un nuovo appuntamento del progettopresso l'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi di Corato si è tenuto martedì 31 maggio alle ore 10.30.Dopo la messa a dimora di alberi da frutto e piante aromatiche, da parte di esperti agronomi, presso il cortile esterno del plesso sito in via Gravina nel mese di febbraio, tutti gli alunni hanno partecipato al "" con l'obiettivo di condividere lo sviluppo e la crescita delle piante, focalizzando la propria attenzione sulla cura e il rispetto verso la Natura.Gli alunni che hanno assistito alla "Festa della Mietitura" a Biccari (FG) si sono esibiti, inoltre, in un momento conviviale con delle danze popolari all'interno del piazzale della scuola.Il progetto RicominciAMO, sviluppato e sostenuto dalla, ha come obiettivo principale la sensibilizzazione, attraverso eventi di natura esperienziale, dei più giovani in merito alla tutela dell'ambiente e del territorio ed alla corretta alimentazione.Il prossimo appuntamento è previsto per il prossimo autunno, in occasione della riapertura delle scuole, tempo in cui verrà impiantato l'orto didattico. Gli alunni osserveranno l'intero processo di coltivazione e potranno gustarne la raccolta nell'anno successivo.«La connessione tra le nuove generazioni della nostra comunità e i preziosi doni della Natura rappresenta la ragione principale alla base dell'impegno della Fondazione Cannillo» ha dichiarato il presidente della. «Con i vari appuntamenti del progetto RicominciAMO in collaborazione con la scuola, vogliamo trasmettere in modo più incisivo ai bambini la responsabilità e l'amore per l'ambiente».