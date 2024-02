"Isola Verde la Montagnola: la Fondazione Cannillo per la salvaguardia dell'ambiente

12 foto La Fondazione Cannillo di Corato avvia un progetto per tutelare l'ambiente

Sensibile al tema della sostenibilità ambientale, laha iniziato un importantedeglidi Piazza Vittorio Emanuele e, specificamente, di quelli sussistenti sull'"". Grazie alla collaborazione con le istituzioni, la Fondazione Cannillo dà un significativo apporto nelladella città di Corato, convinta che ilpassi anche dalla presenza e dalla salute di parchi e giardini del territorio in cui si abita.«A detta degli specialisti del settore, piantare e prendersi cura degli alberi e del verde in generale è una necessità divenuta oggi indispensabile ed impellente – spiega, Presidente della Fondazione Cannillo – In particolare, laddove è possibile, la priorità consiste nel, dal momento che già assolve alle proprie funzioni. Gli alberi dell'sono quasi tutti ultra-trentennali e svolgono: assorbono anidride carbonica, producono ossigeno, forniscono ombra, mitigano il calore, trattengono il terreno con le loro radici, e non solo».La Presidente conclude: «Purtroppo, alcuni di essi sono ampiamente compromessi, a seguito delle numerose e nocive capitozzature inferte nel tempo, che hanno generato marcescenze, le quali minano le radici. Inoltre, la cattiva abitudine di dimenticare i legacci usati come ancoraggi ha provocato strozzature ampiamente dannose, visto che portano il tronco lentamente alla necrosi».L'intervento conservativo della, dunque, si rivela più che mai essenziale per la salvaguardia del verde cittadino, come recita una delle due targhe apposte nei pressi di piazza Vittorio Emanuele: