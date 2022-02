Progetto Aula Natura, Fondazione Cannillo ancora accanto al WWF

È appena partito il corso di formazione,, rivolto avolontari, convolti nel progetto: l'iniziativa, nata dalla collaborazione tra lae il, conclusasi il, la cui evoluzione ha portato alla consegna dello spazio verde all', in via Lago di Viti. I, hanno partecipato, in modo del tuttoall'approfondimento formativo, al fine di acquisire competenze sempre più specifiche per aiutare i giovanissimi ad avere, fin da subito, un corretto orientamento al rispetto dellae del, partendo dall'esperienza diretta, grazie ad uno spazio rimodulato, ottimizzato e messo a disposizione di bambini e docenti.La, fin dal principio della sua attività, ha contribuito a salvaguardare il territorio, partendo proprio da, città nella quale affonda le sue profonde radici, per poi estendere il proprio raggio di azione a tutti i territori interessati dalledella famigliaUno sguardo particolare è sempre stato rivolto verso le, cercandone laper mezzo di molteplici iniziative di matrice propositiva, rendendo parte attiva la comunità e soprattutto le giovani generazioni. Ed è in questo particolare contesto che il progetto "" è stato concepito e sviluppato. Oggi, a quasi un anno dalla consegna della prima, che ha visto l'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi come destinatario del prezioso regalo, si registra una, grazie all'impegno deiche hanno voluto impiegare il proprio tempo e le proprie risorse, a titolo, per il bene della. I docenti hanno partecipato alla formazione attraverso piattaforme online, in linea con i tempi che corrono, in osservazione delle misure anti contagio."È un fermento in continua evoluzione, quello mosso dalla, assieme a tutti gli attori delle iniziative in atto. Ricordiamo, solo pochi giorni fa, l'evento, grazie al quale i più giovani della nostra comunità hanno potuto assistere alla piantumazione di alberi e fiori, diventando parte attiva di un processo di cambiamento e attenzione verso il territorio."Dichiara ladella"Al grigiore della pandemia, che ha segnato le vite delle tenere generazioni costringendole ad una forzata chiusura al mondo, si contrappone l'idea lungimirante dell', una sorta di compromesso e di equilibrio tra, realizzata attraverso la costituzione delle Ma l'Aula non basta, se resta un luogo non abitato, non fruito, stilizzato. Ecco il motivo del corso di formazione, organizzato dal: "", dedicato a chi, come il, ha sposato la tutela dell'ambiente e della biodiversità, oggi parte integrante della Costituzione italiana.del primo ciclo si dedicano all'approfondimento del farattiva all', una proposta innovativa ed unainterdisciplinare e relazionale, sotto il coordinamento sapiente. Una opportunità che solo grazie alla, e alla sensibilità e lungimiranza della, ha potuto prender vita, e a cui va sempre il più profondo ringraziamento, per aver permesso che le idee potessero prender forma e che il sogno di un mondo migliore per i nostri bambini possa diventare realtà."Afferma, Direttrice Didattica dell'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi.