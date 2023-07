Verso Sud un torneo di biglie in Piazza Abbazia

Se anche tu passando da Piazza Abbazia hai notato curve e saliscendi di legno, allora nonpuoi assolutamente perderti l'ultima possibilità di giocare nella pista da biglie più grande checi sia mai stata a Corato.Il lavoro di Verso Sud degli ultimi mesi si sta concentrando sulle famiglie, su come possanostare e godere dello spazio urbano, come connessione familiare e sociale trasversale eimmediata. Il torneo infatti sarà aperto a tutti, dai più grandi ai più piccoli.Dalle ore 17.30 di venerdì 7 luglio in Piazza Abbazia ci sarà un grandissimo torneo di biglienella grandissima pista da biglie creata con Alessandro Lucci (Omozero Teatro).Ci saranno due tornei e una pista di gioco libero per i più piccoli.L'iscrizione ai due tornei si può fare in piazza o a questo *link*, partecipando potrai vincerepremi bellissimi e buonissimi: ceste, giochi, libri, abbonamenti e tante sorpreseIl torneo dei Grandi Bimbi è dedicato a 25 partecipanti con età compresa tra i 9 e i 15 anni einizia alle 17.30.Il torneo dei Bimbi Grandi è aperto a 25 partecipanti dai 16 anni ai 99 e inizierà subito dopo,alle 19.30.Parallelamente in piazza ci sarà anche lo spazio di gioco libero con Piccini, aperto a tutti ibimbi sotto i 9 anni.Scopri il regolamento al link https://we.tl/t-NdfgTam5OIPrenotati subito con il link https://forms.gle/4ynSDNSJ3MXciUvQ7Il torneo di biglie rientra nel progetto Hub.bazia finanziato dalla Regione Puglia ed è incollaborazione con Kuziba Teatro, perché il Tempo dei Piccoli, una volta iniziato, non finisce