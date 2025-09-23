DUP. <span>Foto Anna Lops</span>
Politica

Cittadini di Corato e amministrazione a confronto su DUP e Bilancio di Previsione 2026-2028

Presentata la programmazione per i prossimi tre anni

Corato - martedì 23 settembre 2025
Nel pomeriggio di ieri 22 settembre, all'interno del Chiostro Comunale, è stato presentato il DUP (documento unico di programmazione) e il bilancio di previsione per il successivo triennio. La programmazione delle attività è stata indicata dai diversi assessori presenti e dal Sindaco De Benedittis.

L'incontro è stato introdotto da Gennaro Sciscioli, Assessore al bilancio, che ha sottolineato l'inizio dell'iter di approvazione del bilancio, ai sensi del nuovo articolo 14 del nostro regolamento di contabilità. Come spiegato dall'Assessore Sciscioli, il direttore di ragioneria, il dottor Porrelli, ha inviato il bilancio tecnico ai diversi settori a cui ha richiesto l'invio delle proposte entro il 5 ottobre. Entro il 20 ottobre la procedura deve essere chiusa.

Il primo intervento è stato di Vincenzo Sinisi, Assessore ai lavori pubblici. Tra gli obiettivi rientra il secondo lotto dello stadio. L'iter del primo livello è stato concluso qualche giorno fa e adesso con il secondo lotto si arriverà al completamento dei lavori: la pista dell'atletica leggera o lo smaltimento di tutta la tribuna vecchia esistente che è inagibile. Altra questione è l'Ecoestramurale, e in particolare il completamento della parte centrale con la pista ciclabile. In questo contesto c'è la possibilità di un progetto che contempli anche un sottosistema di raccolta delle acque pluviali.

Successivo l'intervento del Sindaco sulla zona industriale: l'elemento centrale sarà l'imminente approvazione del D.P.R.U. (Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana), nuovo strumento urbanistico propedeutico e sostitutivo del PUG (Piano Urbanistico Generale), essendo uno strumento più duttile e dinamico. Il focus del D.P.R.U. dovrà essere sulla zona industriale, al fine di avere un'esatta analisi delle criticità e degli interventi.

Antonella Varesano, Assessore all'Urbanistica, ha presentato la sua programmazione premettendo l'importanza della programmazione e della pianificazione in tutti i settori. Nei confronti dell'urbanistica il focus è sul centro storico, non soltanto per la sicurezza, ma anche per l'acquisizione al patrimonio. Si sta lavorando sul decoro urbano e sul verde inteso come pianificazione e non solo manutenzione. Un accenno è stato fatto per la delega al randagismo che sottrae tantissime risorse al Comune, soprattutto da quando, nel 2023, è stato approvato il regolamento regionale che dice che i comuni non possono sostanziare meno di 5,10 € al giorno per ogni cane.
L'Assessore alla Città Solidale e alle politiche sociali, Felice Addario, ha parlato di un rafforzamento strutturale del servizio sociale-professionale del Comune. Nel 2020 le unità erano 11, attualmente sono 20 e si arriverà a circa 30 unità. Altro obiettivo è lavorare anche sul benessere organizzativo e sulla qualità del lavoro. Punto importante è il segretariato sociale che permette di ampliare i punti di accesso per poter essere ascoltati ed eventualmente orientati al servizio. Si avranno anche strumenti proattivi di informazioni e una nuova sede rispetto a quella di Via Gravina.

Nell'ambito dei minori si è parlato di affido familiare, di percorsi di inclusione culturale e sportiva e del potenziamento degli asili nido. Per le famiglie in condizioni di fragilità sono stati ampliati i servizi di intervento sociale e gli appartamenti disponibili per l'emergenza abitativa. Cruciale sarà anche l'apertura del centro servizi di contrasto alle povertà, in via Luigi Tarantini, per poter offrire nuovi servizi, come docce, lavatrici o luoghi per poter depositare i bagagli. Sul versante anziani si sono concluse le candidature per Innesti-anziani a cui si sono candidate circa 14 organizzazioni. Rispetto al territorio, l'idea è quella di lanciare un percorso di welfare culturale.

Sul lato dello sviluppo economico, l'Assessore Concetta Bucci, ha preso in considerazione un progetto di marketing territoriale che metterà al centro la Cultivar, attorno a cui ruoteranno tutte le attività, sia private sia pubbliche. Verranno stanziate delle risorse anche comunali, dal momento che i finanziamenti della regione prevedono una compartecipazione di fondi comunali. L'obiettivo è creare un centro vivibile, anche in quei mesi in cui non c'è una massiccia presenza di eventi.

L'Assessore Beniamino Marcone, per quanto concerne l'aria delle Politiche educative e Culturali, ha puntato essenzialmente su scuola, cultura e sport. Nel prossimo triennio verrà confermato quanto è stato messo in campo in questi anni: maggiori risorse al mondo della scuola, dialoghi costanti con le scuole e con le dirigenze scolastiche e certificazioni riguardo le vulnerabilità sismiche. Per lo sport c'è stato investimento importante sul campo sportivo e c'è in prospettiva la seconda fase del progetto. Importante anche il progetto per la riqualificazione del Palazzetto dello sport e delle diverse palestre. Nell'ambito della cultura, l'intento è confermare tutti gli investimenti fatti finora. Altro traguardo sono i lavori per il Liceo "Alfredo Oriani" che termineranno a fine 2026 e inizio 2027.

Per concludere, Luisa Addario, Assessore alle politiche giovanili, ha evidenziato la difficoltà nel muoversi in questo settore a causa della mancanza di questo assessorato nelle amministrazioni precedenti. Ci sono determinati progetti che, per la nostra comunità, rappresentano le politiche giovanili: il cinebonus (che permette maggiore socialità tra giovani), il Korcomics (progetto che il Comune di Corato ha sposato) o la Marcia della Pace (volontà netta dell'amministrazione di mostrarsi schierati verso la pace).
