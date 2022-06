«Molto spesso i nostri amministratori locali raccontano una Corato che non esiste o forse esiste solo nel loro immaginario». Queste le parole con cui Vito Bovino e Michele Bovino, consiglieri comunali del movimento "Nuova umanità" e della lista "Bovino Sindaco", hanno annunciato l'organizzazione di un incontro pubblico con la cittadinanza coratina, in programma venerdì 1 luglio, alle ore 20, in piazza Cesare Battisti.Scopo dell'appuntamento è «illustrare il volto della città visto dalle forze di minoranza». I referenti hanno rimarcato la piena disponibilità a rispondere alle domande dei giornalisti, «anche a quelle "scomode", perché riteniamo che il pluralismo delle idee sia la forza di una città e Corato meriti molto di più di quello che oggi è visibile da tutti. Ad alcuni giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione 2022, giunta con un ritardo di sei mesi che ha causato notevoli ripercussioni negative sulla vita dei cittadini, saremo in piazza. Desideriamo esporre il nostro punto di vista rispetto ad un'amministrazione mendace, che della dialettica ha fatto il suo punto di forza ma che nei fatti si mostra diversa raccontando una città immaginaria».